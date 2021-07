Kornwestheim Neue Fensterscheibe für das K

Neue Scheibe, neuer Glanz

Doch nicht nur eine neue Scheibe gibt es am Kultur- und Kongresszentrum an der Stuttgarter Straße. Auch in Sachen Reinigung ist man dieser Tage alles andere als untätig. „In der Natursteinfassade des K haben sich Verschmutzungen abgelagert“, berichtet Lisa Herfurth. Also habe die Stadtverwaltung deshalb in den vergangenen Wochen unterschiedliche Reinigungsverfahren geprüft. „Eines der vier Spezialverfahren, nämlich die Reinigung durch ein Hochdruckgerät mit vorheriger Einwirkung eines Reinigungsmittels, hat sich dabei als effektivste Methode herausgestellt“, so Herfurth. Die Fassade des K werde bereits jetzt mithilfe dieser Methode gereinigt.