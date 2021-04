Kornwestheim - Im Personen- und Rangierbahnhof erneuert die Deutsche Bahn in den kommenden Wochen 15 Weichen und 17 Gleise mit einer Gesamtlänge von 8,4 Kilometern. Die Erneuerung der Infrastruktur stehe turnusmäßig an, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Es werde zusätzlich der Schotteroberbau wieder aufgefüllt und gefestigt. Die Anwohner müssten sich auf Lärmbelästigungen auch in der Nacht einstellen, so die Bahn. Man sei aber bemüht, durch den Einsatz moderner Baumaschinen den Lärm so gering wie möglich zu halten.