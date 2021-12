Kornwestheim Neue Gutachter für den Ausschuss

Kornwestheim - Zum Jahresbeginn nimmt der neue Gutachterausschuss seine Arbeit auf – möglicherweise aber nicht in der Zusammensetzung, wie sie der Gemeinderat im Oktober beschlossen hat. Bernd Hornikel, seit November 2009 bei Vermögen und Bau tätig und ein profunder Kenner des Immobilienmarktes in der Region, sollte zum Gremium hinzustoßen und mit seiner Expertise beraten. Rolf Kicherer als Vorsitzender des Gutachterausschusses und Johannes Hartmann als Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen hätten sich, so schrieb die Stadt im Herbst, „davon überzeugt, dass neben der fachlichen Eignung von Herrn Hornikel auch seine Persönlichkeit eine wertvolle Ergänzung für den Gutachterausschuss darstellen würde“. Von dem Kandidaten waren allerdings auch die Bürgerinnen und Bürger von Schorndorf überzeugt, die den Regierungsdirektor vor zwei Wochen zum neuen Oberbürgermeister wählten. Ob Hornikel als OB der Stadt im Rems-Murr-Kreis dem Gutachterausschuss in Kornwestheim angehören kann, das erscheint fraglich. „Wie die Stadt hier weiter vorgehen will, befindet sich noch in interner Abstimmung“, heißt es aus dem Kornwestheimer Rathaus.