Kornwestheim Neue Judeko nimmt Arbeit auf

An diesem Dienstag geht’s ins Rathaus

Vor wenigen Tagen hat die zweite Judeko ihre Arbeit aufgenommen, heute kommt sie im Rathaus zusammen, um sich den Vertretern der Stadtverwaltung vorzustellen. Zu den Neuen gehört unter anderem Erdem Bulmus, 15-jähriger Schüler des Ernst-Sigle-Gymnasiums. Über Freunde ist er auf die Judeko aufmerksam geworden. Dort etwas für die Jugendlichen tun zu können, das begeistert ihn. Er will sich mit Ideen in die Weiterentwicklung des Freizeitparks und der Fläche unter der Gumpenbachbrücke einbringen. Lee-Van Maier ist von Jugendreferentin Uschi Saur angesprochen worden, ob er in der Judeko nicht mitmachen will. Der frühere Schülersprecher der Theodor-Heuss-Realschule will und nimmt sich unter anderem dem Projekt Jugendcafé an. Eliana Iakovidou hat ebenso wie Hanna Mehic über die Schule von der Judeko erfahren und freut sich nun, neue Leute kennenzulernen und etwas für die Jugendlichen in Kornwestheim zu tun. Die erst 13-jährige Vidya Punani, von der Schulsozialarbeiterin auf die Judeko aufmerksam gemacht worden, freut sich darüber, dass den Jugendlichen ein Budget zur Verfügung steht, mit dem sie wirtschaften können.