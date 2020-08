Kornwestheim Neue Klientel interessiert sich für die City

Kornwestheim - Wohnungen an den Käufer oder Mieter zu bringen, das gehört für Philipp von Olnhausen und sein Team zu den leichteren Übungen. Nach wie vor übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem. Aber finden Sie mal einen Interessenten für ein leer stehendes Ladenlokal in Kornwestheim? In zwei Fällen in prominenter Lage ist das jetzt gelungen. Ins einstige Schuhhaus Schantz an der Bahnhofstraße zieht ein türkisches Café, der „Euronics“ in der Güterbahnhofstraße wird ein Küchenstudio aufnehmen. Seniorchefin Doris von Olnhausen ist glücklich darüber, dass die Ladenlokale künftig wieder genutzt werden und nicht länger leer stehen. Für die Immobilie Bahnhofstraße 5 – dort war die Kornwestheimer Zeitung, die ins erste Stockwerk gezogen ist – wird noch ein Mieter gesucht.