Die evangelische Kirchengemeinde richtet neue Krabbelgruppen für Jungen und Mädchen ein, die in den vergangenen Monaten geboren wurden. Ein erstes Treffen der Eltern findet am Dienstag, 3. Mai, 10 Uhr, in der Johanneskirche, Weimarstraße 33, statt. Bei dieser Zusammenkunft wird festgelegt, wann sich die einzelnen Gruppen wo treffen.