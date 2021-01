Kornwestheim Neue Masken für Selbständige

Wie hoch war der Bedarf für Masken bei Ihren Mitgliedern?

Es haben sehr viele Mitglieder Masken bei uns bestellt, also eher hoch. Wir haben auch noch einige auf Reserve, falls jemand doch noch bestellen möchte oder die Masken ausgehen. Unsere Sammelbestellung ist gestern angekommen und kann ab sofort an die Mitglieder verteilt werden. Dass die Lieferung zügig bei uns ankommt und wir nicht drei Wochen warten müssen, war uns bei der Bestellung wichtig.

Einen Teil der bestellten Masken wollen Sie spenden. Was hat Sie dazu bewegt?

Wir möchten die Masken auch an diejenigen weitergeben, die sie wirklich brauchen, an Menschen in sozialen Berufen, die gerade an vorderster Front stehen. Damit wollen wir unseren Teil in der Pandemie leisten. Derzeit überlegen wir aber noch, wohin genau die Masken gehen sollen. Eingeplant sind 1 000 bis 1 500 Masken, je nach Bedarf.

Info Vorschläge und Anfragen für geeignete Spendenempfänger nimmt der Bund unter vorstand2@selbstaendige-Kornwestheim.de entgegen.