Kornwestheim Neue Räume für die alte High School

Eben diese Baustelle war der Grund der Zusammenkunft, bei der unter anderem Landrat Dietmar Allgaier, Schulleiter Oliver Schmider, Remsecks Erster Bürgermeister Jo Triller sowie sein Kornwestheimer Pendant Daniel Güthler zugegen waren. Nach elf Monaten Bauzeit stand am Montagmittag das Richtfest an. Nach dem Richtspruch, den Polier Ulrich Herbert mit den Worten „Zum Richtschmaus wollen wir nun eilen, und dann in großer Rund verweilen“ enden ließ, zerschellte wie erwünscht das Weinglas am staubigen Boden. Das bringt bekanntermaßen Glück, es kann also bedenkenlos weitergebaut werden.