Kornwestheim Neue Reparatur-Säule für Fahrräder

Kornwestheim hat schon zwei Servicepunkte

In Kornwestheim gibt es bereits Rad-Servicepunkte am Bahnhof bei den Fahrradstellplätzen und an der Solitudeallee an der Kreuzung zur Rudolf-Diesel-Straße. Die Stadt Remseck, die den neuen Servicepunkt in Pattonville jüngst offiziell eröffnet hat, hat außerdem bereits eine solche Station an der Endhaltestelle der Stadtbahn in Neckargröningen. Bei der Eröffnung in Pattonville waren die Leiterin des Bauhofs Kornwestheim, Martina Kurz, der Geschäftsführer des Zweckverbands Pattonville, Dieter Girrbach, Remsecks Oberbürgermeister Dirk Schönberger sowie Marvin Schmid und Holger Schaefers aus dem Bürgerverein Pattonville vor Ort. „Der Rad Servicepunkt trägt für die Stadt Remseck am Neckar neben dem Aspekt der Umweltfreundlichkeit auch einen Teil zur Steigerung der Mobilitätswende bei, ist kostenlos und rund um die Uhr zugänglich“, heißt es aus der Verwaltung.