In der Diskussion um die Schließzeiten der Biergärten sind die Kommunalpolitiker schon geübt und die Argumente ausgetauscht. Über viele Jahre war in Kornwestheim 22.30 Uhr der Zeitpunkt, zu dem die Gäste das Feld räumen mussten. Im vergangenen Jahr beantragten SPD, FDP und die Fraktion Grüne/Linke eine kürzere Sperr-, also eine spätere Schließzeit. Sie sorgten sich um die Gastronomen, die wegen der Corona-Pandemie ihre Restaurants und Kneipen nicht so öffnen konnten, wie sie es gerne gemacht hätten. Die Zusatzzeit am Abend sollte für einen gewissen Ausgleich sorgen. 23.30 Uhr – das strebten die Antragsteller an. Letztlich einigte sich der Gemeinderat auf 23 Uhr als Kompromiss, verbunden mit der Einschränkung, dass es sich nur um einen Versuch handelt.