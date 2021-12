Die Stadt sieht durchaus Vorteile, wenn die Sprechstunde der Betreuungsbehörde in Kornwestheim angesiedelt wird. „Vorteile dieser Dienstleistung vor Ort in Kornwestheim sind, die Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger transparenter und bürgerfreundlicher aufzustellen“, heißt es. „Auch würden alle Beteiligten von den Synergieeffekten, die daraus hervorgehen, profitieren“, so die Stadt weiter. Denn: Die Ressourcen vor Ort, wie Beratungsstellen, Sozialdienste, Pflegeeinrichtungen könnten eingebunden und mit der Betreuungsbehörde vernetzt werden. Ideal wäre etwa der Austausch oder eine Kombination mit dem Pflegestützpunkt in Kornwestheim – aufgrund der ähnlichen Zielgruppe.