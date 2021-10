Kornwestheim Neue Stabsstelle im Rathaus

Sie habe sich, sagt OB Ursula Keck, für eine Stabsstelle als Organisationsform entschieden, weil es sich um einen Aufgabenbereich handele, der in viele Abteilungen der Stadtverwaltung hineinrage. „Es ist eine klassische Querschnittsaufgabe“. Eine Verwaltung, betont sie, dürfe kein starres Konstrukt sein, sondern müsse sich den Anforderungen von außen anpassen. Wer hätte vor einigen Jahren noch gedacht, dass sich Kommunen so intensiv um die Betreuung und Integration von Flüchtlingen kümmern müssten, erinnert Keck. Mit der Stärkung der Seniorenarbeit reagiere man auf den demografischen Wandel. Mit ihrer Initiative, betont die OB, reagiere sie auch auf einen Antrag der Fraktion Grüne/Linke aus den Beratungen zum Doppelhaushalt 2020/21. In früheren Jahren war man in Kornwestheim einen anderen Weg gegangen. Das von der OB zu Beginn ihrer ersten Amtszeit ins Leben gerufene Amt für Stadtgesellschaft war ebenso aufgelöst worden wie später der Fachbereich Soziales.