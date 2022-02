Kornwestheim Neue Station für PCR-Schnelltests

Kornwestheim - Es gibt eine neue PCR-Schnellteststelle in der Stadt. Seit Donnerstag bietet die Verwaltung in Kooperation mit der Viamed GmbH am ESG-Gelände an der Jahnstraße 21 Drive-Through-Testungen an. Dabei kommen Vivalytic Geräte der Firma Bosch zum Einsatz, die ein Ergebnis binnen weniger Stunden liefern. Neben PCR-Schnelltests bietet die Teststelle auch die klassischen Antigen-Schnelltests an. Termine sind buchbar unter www.kornwestheim.de/teststellen. Die Einrichtung ist von Montag bis Sonntag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Stadt teilt mit, dass sich die Zeiten nach dem jeweils aktuellen Bedarf richten.