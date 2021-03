Kornwestheim Neue Stromkabel für die Enzstraße

Kornwestheim - Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim erneuern ihr Stromnetz in der Enzstraße. Die Arbeiten werden in zwei Abschnitten vorgenommen: Der erste Abschnitt liegt zwischen den Hausnummern 9 und 25, hier wird vom 15. März an bis voraussichtlich Ende April gearbeitet. Die Tiefbauarbeiten finden hier im Bereich des nördlichen Gehwegs statt. Der zweite Bauabschnitt zwischen den Gebäuden 25 und 23 folgt nach aktueller Planung im Herbst.