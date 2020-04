Kornwestheim Neue Wohngebiete, neue Schulen, weniger Falschparker

Auch Sie werden Homeoffice machen müssen. Sind Sie ein Homeoffice-Typ?

Bisher noch nicht, aber ich nehme die Herausforderung gerne an. Ich sehe in der Situation für mich, aber auch für die ganze Stadtverwaltung die Chance, Homeoffice auszuprobieren und künftig stärker zu leben. Wir haben das bisher wenig genutzt. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den vergangenen Tagen im Homeoffice waren, haben mir berichtet, dass sie zunächst skeptisch gewesen seien, jetzt aber auch die Vorteile erkennen. Was aber nicht vergessen werden darf: Für viele sind die aktuellen Rahmenbedingungen im Homeoffice deutlich erschwert, da neben der Arbeit noch die Kinder betreut werden müssen.

Warum wollten Sie Erster Bürgermeister werden?

Die Frage wurde an mich herangetragen. Ich fühle mich nach sechseinhalb Jahren, die ich jetzt als Bürgermeister für die Stadt Kornwestheim arbeite und in der ich entsprechende Erfahrungen habe sammeln können, bereit dafür. Mir liegt zudem die Stadt am Herzen, ich arbeite gerne mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Frau Oberbürgermeisterin Keck und dem Gemeinderat zusammen.

Welche Aufgaben stehen in Ihrem Dezernat in den nächsten Jahren an?

Sehr, sehr viele. Um es mal pauschal zu formulieren: Die Aufgabe ist es, die Stadt Kornwestheim städtebaulich qualitätsvoll weiterzuentwickeln, dabei ökologische Kriterien zu beachten und die Bürgerschaft mitzunehmen – wohl wissend, dass das, was wir machen werden, nicht immer jedem gefallen wird. Trotzdem ist mir die offene Kommunikation wichtig. Ich möchte die Entscheidungen gut begründen, aber auch eine Haltung formulieren.

Der Wohnungsbau ist sicherlich eines der wichtigen Themen. Welche Vorhaben werden als nächstes angestoßen?

Das Gebiet nördlich der Zügelstraße und östlich der Ludwigsburger Straße werden wir als erstes angehen. Wir haben fast alle Grundstücke aufgekauft, was uns wichtig ist, weil wir sie dann auch dem Markt zuführen können und bestimmte Kriterien – soziale und ökologische - für die Bebauung formulieren und vorgeben können. Es hat auch den Vorteil, dass wir bei der Verkehrsführung und der Ausweisung von Parkraum so agieren können, dass wir zum Beispiel die Parkflächen bündeln, damit die Autofahrer bei der Suche nach Parkraum nicht durchs ganze Gebiet fahren müssen.

Böse Zungen behaupten, dass die Stadt über alle Grundstücke verfügen will, weil sie dann damit Geld verdienen kann.

Das ist sicherlich auch richtig, wobei wir als Stadt nicht so viel verdienen wie ein privater Eigentümer. Aber entscheidend ist: Wir können das Geld für andere Maßnahmen in der Stadt einsetzen. Wir sind in öffentlichem Auftrag unterwegs.

Fürs Wohngebiet „Nördlich der Zügelstraße“ ist bisher noch nicht geklärt, wie es ans Straßennetz angebunden wird. Haben Sie schon eine Idee?

Die Anbindung über die Ludwigsburger Straße ist aufgrund der topografischen Situation und der denkmalgeschützten Lindenallee eher unrealistisch. Wir haben ein Gutachten anfertigen lassen, ob man das bestehende Straßennetz nutzen kann. Das ist, so das Ergebnis, denkbar. Die Dürer- und die Zügelstraße sind so leistungsfähig, dass sie den zusätzlichen Verkehr werden aufnehmen können. Wir werden das Gutachten aber noch offen im Gemeinderat und in den Ausschüssen diskutieren.

Auch nördlich der Obstgärten, also westlich der alten B 27, ist ein Baugebiet vorgesehen. Wie sieht es dort mit der Verkehrsanbindung aus?

Dort sind meiner Ansicht nach die Probleme größer, weil die Anbindung nicht über das bestehende Straßennetz erfolgen kann. Ich tendiere mit heutigem Wissen zu einer Anbindung über die Ludwigsburger Straße, was, betrachtet man die Topografie Richtung Westen auch einfacher möglich ist als Richtung Osten. Lassen Sie mich das betonen: Das sind erste Überlegungen. Ich will auf keinen Fall einer Diskussion und einer Entscheidung der kommunalpolitischen Gremien vorgreifen.

Wenn Sie den nördlichen Rand der Bebauung erweitert und gestaltet haben, wo geht’s dann weiter mit Wohngebieten?

Dann könnte man über Ost IV reden. Aber realistischerweise müssen wir allein für die Baugebiete Nördlich der Zügelstraße und der Obstgärten fünf, sechs Jahre veranschlagen. Und was wir nicht vergessen sollten, das sind die Innenentwicklungsprojekte, die in der Summe nicht zu verachten sind. Die Städtische Wohnbau und Baugenossenschaften haben einen beträchtlichen Bestand an Quartieren, die sie weiterentwickeln und teilweise auch komplett erneuern wollen.

Wird die Städtische Wohnbau, der Sie als Geschäftsführer vorstehen, sich auch im Wohnungsbau engagieren?

Auf jeden Fall. Wir haben einen Planungsauftrag für den Bereich Klingelbrunnen, der in Gänze in den Händen der Städtischen Wohnbau ist, formuliert. Das Gebiet ist sehr in die Jahre gekommen, von der Lage her aber attraktiv. Wir überlegen, ob wir teilweise Gebäude sanieren, aber auch Bausubstanz, die nicht mehr erhaltenswert ist, abreißen und neu bauen. Das wird für die Wohnbau ein riesengroßes Projekt, das jetzt aber noch in den Anfängen ist.

Haben Sie sowohl bei der Wohnbau als auch in der Stadtverwaltung genügend Beschäftigte, um solche Projekte stemmen zu können?

Wir werden, wenn wir in diese Entwicklungen einsteigen, den Mitarbeiterstab aufstocken müssen.

Der Widerstand gegen Bauprojekte scheint zuzunehmen – weil jeder Meter mittlerweile ausgereizt wird oder weil Nachbarn ihre Ruhe und ihren Freiraum haben wollen?

Beides trifft zu. Zum einen bedingt die räumliche Enge einen Widerstand, zum anderen sind die Menschen aktiver geworden. Ich möchte betonen: Es ist völlig legitim, Diskussionen über Bauvorhaben zu führen. Natürlich macht es das für uns als Stadtverwaltung aufwendiger, aber es führt auch dazu, dass Planungen noch intensiver überdacht werden. Es ist unsere Aufgabe, offen mit Argumenten für Projekte zu werben. Der Nachteil: Prozesse ziehen sich deutlich in die Länge. Und man sollte nicht vergessen: Hinter den Baumaßnahmen stehen auch die Menschen wie Wohnungssuchende, die sich nur nicht artikulieren, weil die Räume, die entstehen sollen, noch nicht zuzuordnen sind.

Was Sie nicht minder beschäftigen wird in den kommenden Jahren, das dürfte das Thema Schulentwicklung sein.

Allerdings. Und es wäre wichtig, wenn der Gemeinderat noch vor der Sommerpause eine Entscheidung treffen würde, wie wir die Schullandschaft weiterentwickeln. Es gibt einen mit den Schulleitungen und Elternvertretern abgestimmten Vorschlag, den wir noch in einer Bürgerversammlung vorstellen wollen.

Wie sieht der Vorschlag aus?

Den Neubau von zwei Schulen, einer Grundschule und der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule, in Nachbarschaft zur Theodor-Heuss-Realschule, die zudem erweitert werden soll. Dort würde dann der Campus Ost entstehen. Offen ist die Frage, wie wir mit der Sporthalle an der Theodor-Heuss-Schule verfahren, ob wir sie erweitern können oder ob wir sie neu bauen. Der Campus Ost wäre Voraussetzung dafür, dass wir Veränderungen im Bereich der Innenstadt und der Weststadt schaffen können. Wichtig ist mir, dass wir für den Campus Ost ein Wettbewerbsverfahren ausloben, um eine gute architektonische Qualität zu bekommen. Eine Schule soll den Schülerinnen und Schülern in erster Linie eine gute Lernumgebung bieten und ist zudem immer auch ein Aushängeschild für eine Stadt.

Das hört sich alles sehr teuer an?

Wir gehen davon aus, dass die Maßnahmen insgesamt knapp 60 Millionen Euro kosten.

Der Erste Bürgermeister Daniel Güthler ist für acht Jahre gewählt. Wird er in dieser Amtszeit das Projekt noch abschließen können?

Ja, wenn wir die notwendigen Entscheidungen in Kürze treffen. Und es ist auch wichtig, dass das geschieht, weil die Schülerzahlen entsprechend hoch sind. Wir brauchen den Platz.

Die Innenstadt entwickelt sich zu einem Sorgenkind, weil der Leerstand zunimmt.

Es ist für uns in der Tat ein wichtiges Handlungsfeld. Lassen Sie es mich so formulieren: Wir haben ordentliche Räume, zum Beispiel die Bahnhofstraße und den Holzgrundplatz, geschaffen, was uns fehlt, das ist die Innenausstattung, das Gemütliche, das die Menschen bewegt, sich in der Innenstadt aufzuhalten. Ich meine damit Mobiliar, mehr Grün insbesondere auf dem Holzgrundplatz. Wir hoffen, dass mit der höheren Qualität auch mehr Menschen in die Innenstadt kommen und die Angebote von Einzelhändlern und Gastronomen nutzen.

Glauben Sie angesichts des vermehrten Einkaufs übers Internet noch an die Zukunft der Innenstädte?

Es wird ja nicht nur online eingekauft. Die Menschen gehen auch in die Einkaufszentren oder in die großen Innenstädte. Wir dürfen in Kornwestheim nicht den Fehler machen, andere überholen zu wollen. Das wird uns nicht gelingen. Wir müssen den Einzelhändlern, die wir noch haben, gute Bedingungen bieten und wir müssen versuchen, die Innenstadt räumlich mehr auf den Bereich Holzgrundplatz und Umgebung zu fokussieren. Wenn die Innenstadt quasi kleiner werden würde, könnten wir sie besser bespielen.

Aber Sie können Händler nicht zum Umzug zwingen?

Das wollen wir auch nicht. Wir müssen langfristige Ziele formulieren und anstreben, und wir müssen unsere Investitionen entsprechend steuern und Anreize schaffen. Wir werden aber gegen Einzelhändler aus den Randbereichen keine Politik machen. Es geht uns darum, die Augen zu öffnen und Diskussionen anzustoßen.

Haben Sie Pläne, wie Sie gegen die Falschparker, die vielen Menschen ein Dorn im Auge sind, vorgehen wollen?

Wir entwickeln derzeit ein Konzept, mit dem wir verhindern können, dass die Autofahrer auf dem Gehweg parken, weil sie kurze Wege haben wollen. Wir wollen klare Kante zeigen. Das Konzept werden wir – so Stand heute – noch vor der Sommerpause in den Gemeinderat einbringen.

Wollen Sie überall Poller aufstellen?

Mit Mobiliar zum Beispiel. Aber das soll eine gute Qualität haben, um die Innenstadt attraktiv zu gestalten.

Kommen wir vom stehenden zum rollenden Verkehr: Die Stadt Stuttgart schreibt mittlerweile auf vielen Straßen Tempo 40 vor. Ist das auch ein Modell für Kornwestheim?

Wir werden, begründet über den Lärmaktionsplan, den wir ebenfalls noch vor der Sommerpause in den Gemeinderat einbringen wollen, für viele Straßen, auf denen jetzt 50 Stundenkilometer erlaubt sind, Tempo 40 anregen – zum Beispiel für die Jakobstraße, die Ludwig-Herr-Straße, die Hornbergstraße, die Lindenstraße und die Stammheimer oder Zeppelinstraße.

Für die Stuttgarter Straße auch?

Für die Stand heute nicht.

Für den Nordostring ist eine Tunnellösung ins Gespräch gebracht worden. Ist damit nicht ein Keil getrieben worden in die Riege der Kommunen, die den Nordostring ablehnen?

Es ist von den Befürwortern des Nordostrings legitim, dass sie eine neue Variante ins Spiel bringen. Und sie erkennen damit auch ja auch an, dass zu viel wertvolle Fläche entzogen wird. Das kann man in unserer dicht besiedelten Raumschaft nicht rechtfertigen. Für Kornwestheim bringt die Tunnellösung allerdings überhaupt keine Verbesserung: Der Übergang zur B 27 wird offen geführt. Ich habe aber gehört, dass die Kritik, die die Stadt Kornwestheim zur Tunnellösung geäußert hat, bei den Initiatoren angekommen ist und sie die Kornwestheimer Problematik vertiefend betrachten wollen. Wir stellen aber weiterhin infrage, dass man die Straße überhaupt benötigt.

Wenn Kornwestheim die letzte Kommune wäre, die gegen den Nordostring ist, dann stünde die Stadt doch auf verlorenem Posten, oder?

Dann hätten wir eine schwierige Position. Aber auch die Städte Stuttgart und Fellbach argumentieren neben uns weiterhin gegen den Nordostring.

Mit dem Gewerbegebiet Südwest wollen Sie der Landwirtschaft und der Bevölkerung auch Fläche entziehen. Messen Sie da nicht mit zweierlei Maßstab?

Nein. Wir dürfen nur dann ein Gewerbegebiet entwickeln, wenn die Stadt Kornwestheim später über die Gewerbesteuer Gelder einnimmt, die für andere Projekte sinnvoll eingesetzt werden, die der Stadt und der Bevölkerung zugutekommen. Und wir müssen alle planerischen Belange zuvor klären, was für das Gewerbegebiet Südwest nicht einfach sein wird. Es geht um Lärmschutz für Stammheim, es geht um verkehrliche Themen, wir müssen technische Probleme lösen. Ich möchte das Gewerbegebiet nicht mit der Brechstange durchsetzen, das ist überhaupt nicht meine Haltung, das passt auch nicht in die Zeit. Aber wenn die Voraussetzungen stimmen, dann wollen wir für eine Zukunftsfähigkeit Kornwestheims dort Betriebe ansiedeln. Wir werden bei der Auswahl aber wählerisch sein. Es muss am Ende ein Mehrwert generierbar sein.

Wie weit sind Sie mit den Vorbereitungen?

Wir werden auf jeden Fall das Klageverfahren gegen die Porschehalle abwarten und vor dem Abschluss auch keine Gemeinderatsbeschlüsse herbeiführen. Wir werden uns planerisch damit beschäftigen, aber es hat derzeit sicherlich nicht Priorität Nummer 1. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dort Grundstücke aufzukaufen, dann werden wir das auch tun.

Welche Ideen gibt es für die Fahrradfahrer?

Wir werden den Fahrradfahrern zusätzlichen Platz einräumen, und es soll in der Gestaltung der Straßen deutlich werden, dass die Radfahrer auch Rechte haben.

Werden Sie den Autofahrern damit das Leben schwerer machen?

Ich glaube gar nicht, dass wir den Autofahrern das Leben schwerer machen. Die Straßen bleiben weiterhin befahrbar. Es geht darum, Auto- und Fahrradverkehr besser zu verzahnen und zu organisieren. Das kann punktuell auch auf Kosten des Autoverkehrs gehen.

Das alles, was Sie in unserem Interview an Projekten und Vorhaben aufgelistet haben, hört sich nach gewaltigen Investitionen an. Hat die Stadt das Geld?

Wir haben nicht unendlich viel Geld zur Verfügung, aber uns geht es ordentlich. Aber trotzdem: Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln, wir zu viel investieren und anschließend in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Entscheidend dafür, was wir alles tun können, ist sicherlich auch die konjunkturelle Entwicklung. Sicherlich werden auch bei uns wegen der Corona-Pandemie die Gewerbesteuereinnahmen massiv zurückgehen. Dann ist der Handlungsspielraum nicht mehr so groß. Wir werden uns fragen müssen: Was können wir uns leisten und was wollen wir uns leisten?