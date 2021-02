Kornwestheim Neue Wohnungen mitten in der Stadt

Mietwohnungen „verstehen sich von selbst“

Ja, es werden Mietwohnungen werden. Das verstehe sich für seine Genossenschaft fast von selbst, sagt René Rhein. Die Statuten des Unternehmens ließen zwar auch den Bau von Eigentumswohnungen zu, aber gerade in dieser Zeit, in der in der Region der Wohnraum zu einem günstigen Mietzins knapp sei, sei das keine Alternative. Im Erdgeschoss wird ein Einzelhandelsgeschäft einziehen. Wer den Zuschlag bekomme, das sei noch nicht entschieden, so René Rhein.