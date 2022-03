Kornwestheim Neuer Impfstoff nun in der Galerie

Seit Anfang März können landkreisweit Termine für eine Corona-Impfung mit dem Stoff Nuvaxovid des US-amerikanischen Herstellers Novovax gebucht werden. Die ersten Spritzen in anderen Kommunen in und um Ludwigsburg wurden bereits am Donnerstag gesetzt. Nach Angaben des Gesundheitsamtes im Kreis stehen 7400 Impfdosen von Novovax bereit, die Hälfte davon sind für Zweitimpfungen vorgesehen. Nuvaxovid ist ein Totimpfstoff, also proteinbasiert, kein mRNA-Impfstoff wie etwa das Biontech-Vakzin.