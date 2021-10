Kornwestheim Neuer Leiter will Austausch beleben

Richtig gut aufgestellt ist die Kiss indes bei den Eltern-Kind-Angeboten und in der Grundstufe, also bei den Kindern von vier bis sechs Jahren. „Da sind wir komplett voll“, betont Perri, „und da sieht man auch, wie sehr den Kindern die Bewegung gefehlt hat.“ Für ihn ist Kornwestheim nach wie vor eine Sportstadt. „Es kommt aber natürlich auf die Definition an“, sagt er. „Aber wenn man sieht, wie viele Kinder durch die Vereine und die Kiss in Bewegung gebracht werden, dann kann man Kornwestheim sehr wohl als Sportstadt bezeichnen.“

Die Kindersportschul-Fäden laufen bei Perri im K in der Stuttgarter Straße zusammen. Einstmals waren die Büros am ESG-Gelände, im Komplex der renovierten Jahnhalle. Dort ist aber nach wie vor so etwas wie die Kindersportschul-Zentrale. „Die Halle ist ein unglaublicher Zugewinn, sie hat so viele Vorteile“, lobt der neue Leiter. Das fange bei der überschaubaren Größe an und höre bei der verglasten Tür auf. „Wenn ein Kind sich mal gar nicht lösen kann, können die Eltern auf der anderen Seite der Scheibe bleiben“, sagt Perri und lacht.

Info

Anfänge Im Juli 1990 wurde die Kindersportschule (Kiss) ins Leben gerufen. Ihr erster Leiter war Christian Efler. Auch sein Nachfolger – und Stephen Perris Vorgänger – Matthias Mörike war von Anfang an mit im Boot.



Aufbau

Zehn Kornwestheimer Vereine engagieren sich gemeinsam mit der Stadt Kornwestheim für die Kiss: die DLRG-Ortsgruppe, die Eichenkreuzler, der Golfclub Neckartal, der Radsportverein Möve, der Reit- und Fahrverein, die Skizunft, der SV Pattonville, der SV Kornwestheim, der Tennisclub sowie der Türkische Sportclub. Die Angebote beginnen mit dem Eltern-Kind-Sport, gefolgt von einer Grundstufe, in der sich die Teilnehmer in verschiedenen Sportarten umschauen können. Es folgen eine Aufbaustufe, in der es schon spezifischer wird, und schließlich zwei Orientierungsstufen. Zudem finden sich im Angebot auch Anfänger-Schwimmkurse, die so bald wie möglich wieder beginnen sollen.

Zahlen

Stand 30. September 2021 sind insgesamt 1278 Kinder Mitglied bei der Kornwestheimer Kiss, entweder über einen der zehn beteiligten Vereine oder direkt über die Stadt. Das wöchentliche Kursangebot umfasst nach Auskunft von Stephen Perri 150 Sportstunden im Altersbereich von null bis zwölf Jahren. Aktuell sind sechs hauptamtliche Sportlehrerinnen und -lehrer sowie mehr als 80 Ehrenamtliche Sportlerinnen und Sportler für die Betreuung der Kinder zuständig. (mv)