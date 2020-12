Kornwestheim - Die Gaststätte auf dem ESG-Gelände erhält zum 1. Februar 2021 einen neuen Pächter. Die Mitglieder des Gemeinderates haben sich in nichtöffentlicher Sitzung für die Familie Kovačević/Stojanov ausgesprochen. Der Vertrag wurde für die Dauer von drei Jahren abgeschlossen. Eine Verlängerung um weitere drei Jahre ist möglich. Die Neuvermietung war erforderlich geworden, weil die bisherigen Pächter den Vertrag zum 30. November fristgerecht gekündigt hatten. Die Gaststätte in der Nachbarschaft zur Jahnhalle verfügt über eine Fläche von 216 Quadratmetern plus eine circa 700 Quadratmeter große Terrasse.