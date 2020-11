Kornwestheim Neuer Schub für die Schusterbahn

Auf Grundlage des zu erwartenden Fahrgastaufkommens wurden die Strecken in vier Kategorien eingeteilt. Die bereits bestehende Bahnlinie von Kornwestheim nach Untertürkheim schaffte es in die erste Kategorie: Der Schusterbahn wurde ein sehr hohes Nachfragepotenzial von mindestens 1500 Fahrgästen pro Schultag attestiert. „Das ist ein starkes Signal für eine künftige Bahnstrecke Untertürkheim-Kornwestheim“, freute sich auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Brigitte Lösch. Jetzt liege es an den Kommunen oder der Region, die Chance zu nutzen. Immerhin hat Verkehrsminister Winfried Hermann betont, dass die Rahmenbedingungen für neue Reaktivierungsvorhaben so günstig wie noch nie seien. Er ermutigte die Kommunen, zügig konkrete Planungen voranzutreiben. Der Bund fördere die Baukosten mit bis zu 90 Prozent, das Land beteilige sich an den verbleibenden Kosten.