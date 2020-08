Kornwestheim Neuer Sonnenpfad umrundet die Anlage

Aber die Stadtwerke machen ein anderes Angebot: „Damit die Anlage selbsterklärend erlaufen werden kann, haben wir mit den Städten Ludwigsburg und Kornwestheim einen rund 800 Meter langen Infopfad rund um das 14 500 Quadratmeter große Solarfeld angelegt“, sagt Johannes Rager, Geschäftsführer der SWLB. Auf acht Stationen und einer Übersichtskarte werde Interessierten erläutert, wie die Städte gemeinsam mit der SWLB mit Klima- und Artenschutz umgehen, was die Umgebung am Römerhügel zu bieten hat, was sich hinter 400 000 Backsteinen des Wasserturms Fürstenhügel verbirgt. Besucher erfahren außerdem, wie Wärme aus der Sonne erzeugt wird, wo sie „getauscht“ und gespeichert wird, bis sie, wenn sie gebraucht wird, ins Netz gelangt. Per QR-Code gelangt man auf die Internetseite der SWLB, die weitere Infos zu jeder der Erklärtafeln bereithält.