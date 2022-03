Kornwestheim Neuer Sportkurs im Park

Gibt es auch individuelle Übungen?

Bei jeder Übung gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade für Anfänger und Fortgeschrittene. Da kann sich jeder aussuchen, welche Version er machen möchte, und wir unterstützen das dann. Es ist also für jeden etwas dabei, und das Angebot steht auch jedem offen, man muss nicht auf einem bestimmten Fitnesslevel sein.

Was kostet der Kurs?

Bisher ist das Angebot auf Spendenbasis. Alle, die da sind, dürfen etwas ins Kässchen werfen. Wenn die Nachfrage steigt, überlegen wir uns ein Bezahlmodell. Bisher denken wir daran, dass man sich Einzelstunden oder Zehnerkarten kaufen kann.

Wie lässt sich der Kurs mit den Coronaregeln vereinbaren?

Das ist gerade kein Problem, wir können draußen mehr als genug Abstand halten. Indoor wäre es eine unübersichtliche Situation gewesen, weil sich die Regeln ständig ändern. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, es draußen zu machen. Wir glauben auch, dass die Nachfrage nach Outdoor-Aktivitäten gestiegen ist.

Wie kann man mitmachen?

Am besten meldet man sich bei mir per Whatsapp. Ich frage dann kurz, worauf es den Leuten beim Training ankommt, und dann lade ich sie in die Whatsapp-Gruppe ein, wo Termine und Teilnehmerlisten zu sehen sind. Es wäre gut, wenn jeder eine Matte mitbringen könnte, ansonsten braucht man nur gute Laune. Den Rest bringen wir mit.

Marcel Bierent ist zu erreichen unter der Mobilnummer 0 17 33 88 54 19.