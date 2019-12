Kornwestheim Neuer Takt, neue Fahrzeuge, neue Linien

Die Linien

Die Linien 411 bis 413 fahren ab Januar von Betriebsbeginn gegen 5 Uhr bis etwa 20 Uhr im 20-Minuten-Takt. Die Linie 411 stellt dann ihren Betrieb ein, der 412er und der 413er verkehren bis in die Nacht hinein alle halbe Stunde. Die Linie 413 endet künftig am Busbahnhof in Ludwigsburg und fährt nicht mehr bis zum Forum. „Das dient der Fahrplanstabilität“, sagt Carry Buchholz von der Firma LVL Jäger, die für den Linienverkehr in Kornwestheim verantwortlich zeichnet. In Kornwestheim bleibt es für die 413 beim Einrichtungsverkehr durch den Süden der Stadt. Das sei von Kornwestheim so gewollt, heißt es von Seiten des VVS, weil man ansonsten in engen Bereichen Parkplätze hätte opfern und der Takt hätte ausgedünnt werden müssen. Die Linie 414 (Bahnhof – Mühlhäuser Straße) verkehrt ab Januar tagsüber im 60-Minuten-Takt, in den Hauptverkehrszeiten alle 20 Minuten. Neu hinzu kommen die Linien 415 (Bahnhof – W & W), N 47 und N 48. Letztere sorgen dafür, dass die Nachtschwärmer am Wochenende von der S-Bahn ins Wohngebiet Ost und nach Pattonville kommen. Die Linie 402 (Pattonville – Hochberg) verkehrt ab Januar tagsüber im 20-Minuten-Takt, abends alle 30 Minuten. In Kornwestheim, hat Baubürgermeister Daniel Güthler errechnet, kommen dank der zusätzlichen Fahrten jährlich 200 000 Kilometer hinzu. Das sind 40 Prozent Mehrleistung. „Ein Quantensprung“, so Axel Meier, Fachbereichsleiter Verkehr im Landratsamt. In Remseck, so der Erste Bürgermeister Karl-Heinz Balzer, wird das Angebot um 25 Prozent gesteigert. Die Anschlüsse an die Stadtbahn würden deutlich verbessert.