Kornwestheim Neuer Telefonservice für Impfberechtigte

Bernadette Matthäi gehört zu den insgesamt neun Mitarbeitern der städtischen Einrichtungen, die seit Montag Impftermine für impfberechtigte Senioren aus Kornwestheim organisieren. Denn: Für viele kommt eine Anmeldung via Internet nicht in Frage, ein Anruf bei der 116 117 endet dieser Tage häufig in der Warteschleife. „Das kann so nicht sein“, findet Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Um die rund 2100 impfberechtigten Kornwestheimer bei der Vereinbarung eines Impftermins zu unterstützen, hat die Stadt nun also einen Telefonservice (0 71 54 / 20 28 95 19) eingerichtet. Drei Mitarbeiter nehmen die Anrufe in einem umfunktionierten Besprechungsraum des Rathauses entgegen, notieren die Daten der Anrufer und vereinbaren dann so schnell wie möglich einen Impftermin beim Kreisimpfzentrum in Ludwigsburg. Bestätigt wird der Termin dann auf dem Postweg. „Wir haben uns bewusst dagegen entschieden zurückzurufen“, sagt Michael Siegel, Leiter des Fachbereichs Recht, Sicherheit und Ordnung. Stattdessen habe man sich für eine schriftliche Bestätigung entschieden, „damit die Senioren den Termin auch nicht verpassen.“ Bisher beschränkt sich der neue Service nur auf die Vereinbarung des Termins, einen Transport zu und vom Impfzentrum organisiert die Stadt nicht. „Wir haben überlegt, Ehrenamtliche im Fahrdienst einzusetzen“, erklärt Oberbürgermeisterin Keck. Zum Schutz des Personals und der Senioren habe man diesen Plan aber nicht umgesetzt. „Wir empfehlen, dass Familie, Freunde oder Nachbarn unsere Senioren zum Impftermin begleiten.“ Man sei derzeit aber im Gespräch mit dem Taxiunternehmen Speedcar, um in Zukunft vergünstigte Tarife für Senioren anbieten zu können.