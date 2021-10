Kornwestheim Neuer Versuch mit Marktschreiern

Wo findet der Weihnachtsmarkt statt?

Dieses Ziel verfolgt die Stadt mit einigen Veranstaltungen, die in den kommenden Monaten geplant sind. Nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr darf zum Beispiel der Weihnachtsmarkt wieder stattfinden. Seit den 1980er Jahren werden die Buden dafür am zweiten Adventswochenende im Alten Dorf aufgebaut. Das wird wegen der Pandemie diesmal nicht möglich sein, weil im Alten Dorf mit 50 Marktständen die Abstände nicht eingehalten werden können und die nötige Umzäunung des Geländes schwierig werden würde. Deshalb schlägt die Stadt vor, den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr auf den Marktplatz zu verlegen. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss spricht sich dafür aus, aber: wohin mit dem Wochenmarkt? Die Termine am Dienstag tangieren den Weihnachtsmarkt nicht, und für den Freitagsmarkt sieht die Stadt zwei Möglichkeiten: Entweder fällt er einmal aus oder er wird verlegt, und zwar entweder auf den ehemaligen Festplatz oder auf den Parkplatz der Hannes-Reiber-Halle.