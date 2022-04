Knapp acht Jahre stand Thomas Ulmer an der Spitze des Ortsverbandes Kornwestheim der Grünen. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung kandidierte er nicht mehr, weil er seinen Schwerpunkt künftig auf seine Rolle als Stadtrat und Vorsitzender der Fraktion Grüne/Linke legen will. Auf die vergangenen zwei Jahre blickte Ulmer in seinem Rechenschaftsbericht zufrieden zurück. „Unser Ortsverband ist deutlich gewachsen, zudem haben wir aus grüner Sicht zwei erfolgreiche Wahlkämpfe gemeistert“, sagte er.