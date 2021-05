Kornwestheim Neues Faltblatt für neue Mitglieder

Kornwestheim - Dem Freundeskreis Philipp Matthäus Hahn geht es weniger darum, bekannter zu werden. „Das sind wir schon, wir hoffen vielmehr auf neue Mitglieder“, sagt der Vereinsvorsitzende Klaus Allgöwer, als er gemeinsam mit Lisa Herfurth den neuen Flyer präsentiert. Dass die städtische Pressesprecherin zugegen ist, hat einen bestimmten Grund: Das Faltblatt erscheint mit Unterstützung der Stadt, wurde in der rathauseigenen Druckerei in einer Auflage von 1000 Stück produziert und liegt nun in den städtischen Einrichtungen aus.