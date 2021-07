Kornwestheim - Voraussichtlich in der Woche vom 12. bis 16. Juli wird ein neues Fenster für das K geliefert und eingebaut. Zurzeit sind die Reste der Scheibe nur an den Rändern erkennbar, in der Mitte klafft ein großes Loch. Unterhalb des Fensters ist ein großzügiger Bereich abgesperrt, damit niemand verletzt wird, falls doch noch ein paar Splitter herunterfallen sollten. Das ist nun schon seit drei Monaten so. Im April ist das Fenster mutmaßlich mit einem Stein eingeworfen worden. Die neue Scheibe muss von einer Spezialfirma im Ausland gefertigt werden, da eine spezielle, absturzsichernde Verglasung nötig ist. „Zudem verfügt es über eine enorme Größe“, heißt es von der Stadt. Die Herstellerfirma habe außerdem Lieferschwierigkeiten, weshalb die lange Wartezeit entstanden sei. Die kaputte Scheibe lenkt etwas von dem Fenster daneben ab, in dem rund um die Uhr Werbefilme für die kommende Spielzeit des K laufen. Diese sind noch bis zum 12. Juli zu sehen.