Kornwestheim Neues Leihfahrrad für die Regiorad-Station

Kornwestheim - Dass das neue Kommunenrad für Kornwestheim grün ist, ist für Daniel Güthler nur logisch. „Es geht bei dem Projekt um Umwelt und Ökologie, da passt Grün als Farbe gut“, sagt der Erste Bürgermeister. Alle 42 Kommunen, die sich an dem Leihsystem von Regiorad beteiligen, bekommen ein sogenanntes Kommunenrad in der Farbe ihrer Wahl. So stehen bei der Übergabe am Freitag viele bunte Räder auf den Treppen am Stuttgarter Schlossplatz. In ihren Heimatstädten werden sie in die vorhandenen Regiorad-Stationen integriert.