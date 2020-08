Kornwestheim Nicht aufregen, sondern aufheben

Warum tut die 43-Jährige, die darum bittet, das ihr Namen nicht veröffentlicht wird, all das? Weil sie die Stadt liebe, in der sie lebe, antwortet sie, weil sie nicht wolle, dass es überall vermüllt aussehe und weil der Müll die Natur gefährde. Gut, aber sehen wir das nicht fast alle so? Deshalb gleich den Müll auflesen, den andere achtlos fallen lassen? „Soll das alles die Stadt machen?“, antwortet die 43-Jährige mit einer Gegenfrage. Das könne der Bauhof doch gar nicht leisten. Aber warum regt sie sich nicht wenigstens über all die Müllsünder auf? „Wenn es so weit kommt, müsste ich aufhören.“