Kornwestheim Nicht mehr aus Kornwestheim wegzudenken

Nicht nur bei ihren Landsleuten, sondern auch bei den anderen Gastarbeitern wird sie im Laufe der Jahre als Ansprechpartnerin und Vermittlerin geschätzt. Viele Kontakte knüpft sie auch, als sie nicht mehr bei Salamander tätig ist. Als Verkäuferin in einem Laden für italienische Spezialitäten, bei einer Metzgerei im ehemaligen Schöller-Kaufhaus und im Anschluss in einem Lebensmittelmarkt lernt sie viele Leute kennen und wird in der Stadt bekannt. Sie genießt die Gespräche und ist gerne unter Menschen.

Auch nach dem Tod ihres Mann im Jahr 2001 zieht sich Elisa Beatrice Soi nicht zurück. Sie nimmt rege am gesellschaftlichen Leben teil, ist Mitglied der katholischen Kirchengemeinde und pflegt viele Bekanntschaften in der Stadt, erinnert sich Sohn Sergio Soi.

Erst in den vergangenen Monaten ist es ruhiger um die Seniorin geworden. Zwar ist die 82-Jährige immer noch so fit, dass sie sich selbst versorgt. Mittlerweile steht ihr allerdings nicht mehr der Sinn danach, ihre Wohnung in der Holzgrundstraße oft zu verlassen, sagt sie. Auch die Besuche in Sardinien, wo die Familie ein Haus hat, sind ihr nun – anders als früher – zu beschwerlich geworden. Auf dem Laufenden, was vor der Tür und in der Welt passiert, hält sie sich aber trotzdem. „Ich schaue fernsehen und lese immer die Zeitung“, sagt sie.