Kornwestheim Nicht nur als Glücksbringer in Kornwestheim unterwegs

Als ihr Mann Harald 2013 in Kornwestheim seinen Betrieb eröffnete, lotste der Fegermeister seine Gattin als Gesellin mit in die Geschäftsräume in der Ludwig-Herr-Straße. So ist Alina Schulz in ihrer traditionellen Garderobe für viele Kornwestheimer schon ein bekanntes Gesicht. Ihre Fegerjacke trägt sie aber nicht nur zur Zierde wegen der zehn goldenfunkelnden Knöpfe. Beim klassischen Holzfegen, dem Ausfegen der Kaminöfen, werde die Montur noch getragen. „Das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht“, sagt Schulz, „aber zur früheren Kernaufgabe des Fegens ist heute einiges dazu gekommen.“ Und das muss die Meisterin ihrer Zunft nicht nur aus dem Effeff kennen, sondern auch an Lehrlinge weitergeben. „Wir bilden als Meisterbetrieb aus. Ab September haben wir wieder eine Auszubildende“, erzählt Alina Schulz, die die Vielfalt in ihrem Beruf schätzt.