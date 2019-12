Kornwestheim Nicht nur der Nikolaus kommt zum Markt

„Wer mag Geschenke haben und kann mir was vorsingen?“, fragte der Weihnachtsmann erwartungsvoll in die Runde. Zig kleine Hände schnellten in die Höhe. Dann ging es los: Lieder und Gedichte wurden vorgetragen, mal laut, mal leise, Geschenkpäckchen verteilt, mal sofort aufgerissen, mal gut im Rucksack verstaut. Kurz zuvor hatte Oberbürgermeisterin Ursula Keck, traditionell nach dem musikalischen Auftakt des Städtischen Orchesters, den 34. Weihnachtsmarkt eröffnet. Sie betonte, welch Glück die heutigen Bürger in Deutschland haben, Entscheidungen selbst und frei treffen zu können und in einer Demokratie zu leben. Keck erinnerte daran, ein Zeichen der Menschlichkeit zu setzen und andere Solidarität spüren zu lassen. Nun am Jahresende sei es Zeit für einen Rückblick. „Es ist die Zeit gekommen, zu erkennen, was uns wichtig ist, was wir in das nächste Jahr mitnehmen und mit was wir abschließen wollen“, sagte die Oberbürgermeisterin und warf einen Blick auf das kommende Jahr.