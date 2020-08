Kornwestheim Nicht nur die Sonne strahlt

Kornwestheim - Mit voller Kraft strahlte die Sonne dieser Tage in den Innenhof des Jakob-Sigle-Heims und bot genau den richtigen Rahmen für den Auftritt von Gudrun Remane von Dein Theater aus Stuttgart. Unter dem Motto „Sommerfreude“ machte das Ein-Frau-Theater in verschiedenen Rollen nämlich genau das: Es zauberte den Seniorinnen und Senioren in der Rosensteinstraße Freude in die Gesichter. Begleitet von ihrer Drehorgel animierte die Künstlerin die Bewohner des Pflegeheims, die sich im Innenhof verteilt hatten, mit Sommerliedern zum Mitwippen, einige Damen sangen begeistert mit. „Seit dem März bin ich für Sie etwas ältere Zuschauer eben unter freiem Himmel da und mache Ihnen eine Freude“, sagte Gudrun Remane und winkte auch den Bewohnern auf den Balkonen zu.