Zwei Tage später war Sina Schüssler bei der „Platinum Party at the Palace“. Etwa 22 000 Menschen waren gekommen, um namhaften Bands und Musikern zuzuhören. Queen Elisabeth II. war an diesem Abend nicht dabei, dafür aber die Band Queen. Außerdem Elton John, Alicia Keys, Diana Ross und viele mehr. „Die Tickets dafür sind schon vor Monaten in Großbritannien verlost worden, in Deutschland wäre man da gar nicht rangekommen“, erzählt Sina Schüssler. Aber auch ohne Ticket konnte sie viel sehen. „Die Mall war gesäumt mit großen Leinwänden, damit die Menschen ohne Ticket das Konzert hautnah miterleben konnten“, erzählt Schüssler, „ich konnte jedoch einen hervorragenden Platz ergattern, der einen Blick direkt auf die Bühne am Buckingham Palace ermöglicht hat“. Zum Schluss haben alle zusammen die Nationalhymne gesungen, das fand die Kornwestheimerin besonders beeindruckend.