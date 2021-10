Kornwestheim Nicht nur von den Schnecken lernen

Grundtechniken des Parkour

Die Fortbewegung von einem Ort zum anderen mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers steht beim Parkour im Fokus. Hierbei werden Hindernisse, die im Weg stehen, mit einer geschickten Kombination aus verschiedenen Bewegungen so schnell und effizient wie möglich überwunden. Wie das genau funktioniert, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops am Freitag, 5. November, von 16.30 bis 19 Uhr auf dem ESG-Freizeitgelände an der Jahnstraße. Eingeladen sind Jugendliche ab 14 Jahren, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bitte bis zum Dienstag, 2. November, via E-Mail an Matthias.Maier@kornwestheim.de oder telefonisch unter 0 71 54/2 02 65 76.