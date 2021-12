Kornwestheim Nikolaus kommt per Feuerwehrauto

Kornwestheim - Sicherlich habe viele Kinder am Montag auf den Nikolaus gewartet. Wer an den richtigen Ecken in Kornwestheim unterwegs war, bekam ihn dann sogar zu Gesicht – und das auf einem festlich geschmückten Feuerwehrauto. „Ich glaube, wir haben jetzt viele glückliche Kinder, das war ein Highlight für sie“, sagt Peter Schraud, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Kornwestheim. Normalerweise kommt der Nikolaus am 6. Dezember im Feuerwehrgerätehaus vorbei, um die Kinder der Kameraden zu beschenken.