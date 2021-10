Kornwestheim Nistkästen: Detektive gesucht

Kornwestheim - An diesem Samstag, 23. Oktober, sind wieder die Nistkastendetektive des Nabu unterwegs. Sie untersuchen, was denn so in den Nistkästen passiert ist. Sind in den vergangenen Monaten Junge geschlüpft? Was für Vögel waren das? Und viel Interessantes über Vögel gibt es an diesem Vormittag auch noch zu erfahren. Treffpunkt ist um 9 Uhr der mittlere Eingang des Kornwestheimer Friedhofs an der Friedhofstraße. Das Angebot des Nabu richtet sich an Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Anmeldungen sind noch möglich unter der Telefonnummer 0 71 54 / 8 05 76 54 oder per E-Mail an die Adresse post@nabu-kornwestheim.de.