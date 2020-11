Insbesondere der teilweise in Kornwestheim gedrehte Film „Masel Tov Cocktail“, der in der Kategorie „Spielfilm von mehr als zehn bis 30 Minuten Laufzeit“ nominiert ist, könnte seiner langen Liste an Nominierungen und Auszeichnungen eine weitere hinzufügen. Er konkurriert mit drei weiteren Anwärtern. In der Kategorie „Dokumentarfilm bis 30 Minuten Laufzeit“ kann sich das Team um die Filmakademie-Alumni Shoko Hara (Regie), Stefan Michel (Produktion) und Simon Thummet (Drehbuch) mit „Just A Guy“ Hoffnungen machen.