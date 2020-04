Kornwestheim Noch einmal Daumen drücken

Wie schon in der ersten Runde der Show für Nachwuchstalente setzt die Schülerin des Ernst-Sigle-Gymnasiums dabei auf den Hit „Fell in love with a Boy“ der britischen Sängerin Joss Stone. Damit hatte die Siebtklässlerin schon ganz zu Beginn viel Lob eingeheimst und alle vier prominenten Jurymitglieder mit ihrem Gesang überzeugt. Sie hatte nach ihrem Auftritt freie Wahl, wessen Team sie sich anschließen will, und hatte Sänger Max Giesinger den Vorzug gegeben. Gegen zwei Konkurrentinnen hatte sich Gianna anschließend in einem gemeinsamen „Battle“ durchgesetzt. In den Sing-Offs muss sie nun wie vier weitere Kandidaten aus ihrem Team bei einem Soloauftritt ums Weiterkommen kämpfen. Max Giesinger steht vor der Entscheidung, mit welchen zwei Gesangstalenten er ins Finale gehen möchte.