So ging es etwa um die Schwierigkeiten, in der Pandemie und trotz App die jungen Sportler bei der Stange zu halten. Auch in Lallis Fight-and-Fun-Kampfsportschule merkt man so langsam, dass einige die Schnauze voll haben. So diskutierte die kleine Runde auch die Möglichkeiten für die Zukunft. „Vielleicht ist mit Schnelltests im Juni wieder Training vor Ort möglich“, mutmaßte Andreas Riem in einer Online-Videoschalte mit unserer Redaktion. Auch im Spitzensport plane man ab Juni wieder mit Wettkämpfen. „Im regionalen Bereich vielleicht nach den Sommerferien“, so Riem.