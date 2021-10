Kornwestheim Noch verpacktes Fahrrad gestohlen

Kornwestheim - Ein Unbekannter hat sich am Donnerstagnachmittag ein komplett neues Fahrrad unter den Nagel gerissen. Es war gerade erst vor einem Geschäft an der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim angeliefert worden und noch im Karton verpackt. Laut Polizeibericht handelt es sich um ein schwarzes Hardtail Mountainbike der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid One 625, im Wert von etwa 2800 Euro. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl und nimmt diese unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 entgegen.