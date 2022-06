Kornwestheim Nordic Walker würdigen Eberhard Pfeil

Nichts für Anfänger

Der Nordic-Walking-Treff der Skizunft ist indes nichts für Anfänger. Man sollte schon einmal die Stöcke in Händen gehabt haben und wissen, wie man damit umgeht. Andernfalls könnte die Strecke, die die Teilnehmer am „Eberhard-Pfeil-Gedächtnislauf“ in Zukunft wieder zweimal pro Jahr zurücklegen wollen, ein bisschen zu viel des Guten sein. Beim Neustart ging es über eine Distanz von 18 Kilometern von Kornwestheim zum Killesberg nach Stuttgart. Dreieinhalb Stunden benötigten die zwölf Walker dabei. „Aber wir haben beim Aussichtsturm am Burgholzhof auch kurz Rast gemacht“, berichtet Regine Bauer. Zurück ging’s mit öffentlichen Verkehrsmitteln.