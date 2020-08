Kornwestheim Nordostring: Die SPD bleibt bei ihrem Nein

Und daran ändert auch nichts die Idee einer Gruppe um den Waiblinger Unternehmer Dr. Rüdiger Stihl, den Nordostring in einen elf Kilometer langen Tunnel zu verlegen. „Das Modell hat uns nicht überzeugt, da eine Planung noch nicht erkennbar ist“, so Hans-Michael Gritz, Fraktionsvorsitzender aus Kornwestheim, und Sybille Mack aus Fellbach. Und auch die Remsecker SPD lehnt den Nordostring ab. In ihrer Stadt, so die Fraktionsvorsitzende Angelika Feuerer, konzentriere man sich derzeit auf den anstehenden Bürgerentscheid zur Westrandbrücke. Martin Körner, Fraktionsvorsitzender in Stuttgart und OB-Kandidat in der Landeshauptstadt, wies auf Stuttgarts ausführliche Stellungnahme zum Regionalverkehrsplan hin, in der ein Nordostring abgelehnt wird. „Die Frage eines Nordostrings muss politisch zuerst auf der Landesebene entschieden werden, aber es sieht im Augenblick nicht danach aus, dass von der Landesregierung die Planung eingeleitet wird“, so Martin Körner nach dem Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden aus der Region.