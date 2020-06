Kornwestheim Nordostring: Skepsis herrscht weiter vor

Kornwestheim - Niemand lehnt den Nordostring so entschieden ab wie die Kornwestheimer. Quer durch die Bürgerschaft, Naturschutzverbände und durch alle Gemeinderatsfraktionen sowie die Verwaltungsspitze kommt die Straßenplanung seit Jahr und Tag nicht gut an. Ähnlich hoch dürfte der Widerstand nur noch in Fellbach sein. Wie Kornwestheim wäre auch die zweitgrößte Stadt des Rems-Murr-Kreises in Sachen Flächenverbrauch und zusätzlicher Verkehr stark vom Nordostring betroffen.