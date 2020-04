Kornwestheim Nun gibt es 46 Infizierte in der Stadt

Kornwestheim - 46 laborbestätigte Fälle der Corona-Infektion (Covid-19) gibt es derzeit in Kornwestheim. Diesen Stand stellte das Gesundheitsamt des Landkreises Ludwigsburg am Dienstagnachmittag fest. Am Sonntagnachmittag hatte es demnach noch 42 Infizierte in der Stadt gegeben. Im gesamten Landkreis zählte das Gesundheitsamts zuletzt 1129 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Das entspricht einer Zunahme von 41 Fällen seit dem Montag.