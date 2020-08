Kornwestheim Nur das Nord-Süd-Radeln ist erwünscht

Und hat die Stadt nicht sogar im Jahr 2016 das Geländer am Brückle für schlappe 6000 Euro um 30 Zentimeter erhöhen lassen, um es radfahrertauglich zu machen? Das Nord-Süd-Radeln ist also durchaus erwünscht, das Ost-West-Radeln aber nicht, wie die Verbotsschilder an den entsprechenden Ein- und Ausgängen unterstreichen. Die Ost-West-Radfahrer sollen gefälligst auf die Hohenstaufenallee ausweichen, was sie in der Mehrzahl auch tun – ungeachtet des seit Jahren miserablen Zustands dieses Radwegs. Aber was ist mit denen, die von Nord nach Ost oder von Süd nach West wollen?