Kornwestheim Nur der späte Vogel fängt den Wurm

Kornwestheim - Rund 800 Seniorinnen und Senioren haben sich in den vergangenen Wochen bei der Stadt Kornwestheim gemeldet, um mit städtischer Unterstützung einen Impftermin zu ergattern. Die Bemühungen der Stadt waren nur selten von Erfolg gekrönt. Lediglich drei Termine, so Oberbürgermeisterin Ursula Keck, habe die Stadt vereinbaren können. Nun platzte der OB die Hutschnur. „Die derzeitige Vergabepraxis ist nicht zu akzeptieren“, kritisierte sie in einer Pressemitteilung. Sie befürchtet, dass die Kommunen, die ihren Bewohnerinnen und Bewohnern helfen wollen, mit dem Rückmeldesystem, mit dem das Land Baden-Württemberg am Montag startet will, benachteiligt werden.