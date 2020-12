Kornwestheim Nur ein bisschen Weihnachtsfrieden

Kornwestheim - „Weihnachtsfrieden, der: inoffizielle Bezeichnung eines festgelegten Zeitraumes, in dem die Behörden und Ämter des öffentlichen Dienstes in Deutschland keine Verwaltungsakte erlassen, die den Empfänger belasten. Der Weihnachtsfrieden beginnt für gewöhnlich eine Woche vor Weihnachten und endet Anfang Januar“: aus Internetlexikon Wikipedia. Auf genau diesen Weihnachtsfrieden verwies Oberbürgermeisterin Ursula Keck in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, als sie gefragt wurde, ab wann die Stadt das neu angeordnete Tempo 40 in großen Teilen der Stadt kontrollieren und die Verkehrssünder zur Kasse bitten werde. Der Weihnachtsfrieden sei eine „schöne Gepflogenheit“, sagte die OB noch. Und dann war er in der Woche vor Weihnachten doch im Einsatz, der mobile Blitzer. An der Stuttgarter und der Aldinger Straße sowie an der Hornbergstraße schoss er Fotos von denen, die zu flott unterwegs waren. Also doch kein Weihnachtsfrieden in Kornwestheim? Post zumindest müssen die Verkehrssünder bis zum 4. Januar nicht befürchten. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Stadt lässt auf Nachfrage keine Zweifel daran aufkommen, dass diejenigen, die in diesen Tagen geblitzt worden sind, auch zur Kasse gebeten werden – aber eben erst nach dem 4. Januar.