Kornwestheim Nur für Mädchen

Wer darf zu den Terminen ins Jugendzentrum kommen?

Jeder ist willkommen, der sich als Mädchen fühlt. Die GirlZZeit richtet sich an Besucherinnen ab der fünften Klasse beziehungsweise ab zehn Jahren. Im Vordergrund steht das Entdecken und Weiterentwickeln von Stärken und Talenten der Mädchen, und es geht um das soziale Miteinander in der Gruppe. Die Schulsozialarbeiterinnen und ich sind Ansprechpartnerinnen für alle Themen, die die Mädchen beschäftigen. Wir können Impulse und Orientierungshilfe geben.

Welchen Aktionen sind bei diesen Mädchentreffs jeweils geplant?

Ein Programm wollen wir erst nach den ersten Terminen erstellen. Uns ist es wichtig, sich erst einmal kennenzulernen, die Mädchen in die Planung einzubinden und die Wünsche der Jugendlichen zu erfragen. Bei dem ersten Termin wollen wir mit dem Basteln von Schmuck starten. Das Treffen wird von den beiden Schulsozialarbeiterinnen Verena Preuß, Kerstin Ederer und mir organisiert und durchgeführt. Frau Ederer findet es spannend, die Mädchen in ihrer Freizeit zu erleben und freut sich darauf, in einem geschützten Rahmen mädchensensible Themen aufzugreifen. Verena Preuß hat schon sehr viele Erfahrungen in der Mädchenarbeit gemacht und freut sich, die Mädchenarbeit nun auch in Kornwestheim etablieren zu können.